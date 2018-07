Le Standard a disputé et remporté sa dernière rencontre amicale de sa préparation sur la pelouse de Tubize, quatre jours avant la Supercoupe à Bruges

Michel Preudhomme avait décidé de faire tourner pour cette dernière rencontre amicale. La première période n’a pas été des plus emballante, il faut attendre la 24ème minute pour voir un coup franc de Marin s’envoler dans le ciel brabançon. Ce sont mêmes les joueurs de Tubize qui se créent la première vraie occasion, mais Nirisarike voit sa tête passer de très peu à côté du but de Bodart. Les Rouches vont pourtant ouvrir le score avant la pause via Cop, à la bonne place pour réceptioner un centre en retrait d’Edmilson.

Après la pause, l’équipe change à part deux éléments:Vanheusden et Bodart restent en place. Les Rouches ont des cocasions, par Mmaee, ou encore Calinhos, mais Defourny sort les ballons, souvent maladroitement il faut le dire. Balikwisha et Djenepo vont alors s’en donner à coeur joie. Les deux ailiers sont les deux hommes de la seconde période, même s’ils n’ont jamais su trouver la faile. Au final, le Standard s’impose. De bonne augure avant la Supercoupe de dimanche

Standard en première période: Bodart, Cavanda, Vanheusden, Laifis, Pocognoli, Agbo, Bastien, Marin, Mpoku, Edmilson & Duje Čop

Standard en seconde période: Bodart, Goreux, Luyindama, Vanheusden, Fai, Luchkevych, Balikwisha, Dianganga, Djenepo, Carlinhos & Mmaee