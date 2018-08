Le Standard de Liège a obtenu un match nul à domicile mardi face à l'Ajax Amsterdam (2-2) en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, mardi à Sclessin. Les Liégeois, qui disputeront la manche retour aux Pays-Bas mardi prochain (20h30), ont égalisé dans le temps additionnel sur un penalty de Renaud Emond (90+4)

Assurées de disputer au minimum l'Europa League, les troupes de Michel Preud'homme laissaient la possession de balle en début de rencontre à l'Ajax Amsterdam et héritaient de la première occasion suite à une frappe de Mehdi Carcela (3). À la 19e, l'Ajax prenait l'avance sur sa première véritable tentative. Surmonté par un centre, le gardien liégeois Guillermo Ochoa voyait l'attaquant Klaas-Jan Huntelaar placer sa tête au fond du but vide. Le Standard répliquait via Orlando Sa (23), titulaire pour la première fois depuis son retour de Chine, qui butait sur la sortie du portier Andre Onana. Les affaires du Standard se compliquaient à la 34e lorsque Dusan Tadic doublait la mise d'une frappe croisée.

En début de seconde période, le Standard faisait le forcing pour revenir au score. Les Liégeois étaient récompensés de leurs efforts à la 67e lorsque Mehdi Carcela armait une frappe victorieuse de l'extérieur de la surface. Dans la foulée, Renaud Emond plaçait sa tête sur le poteau du gardien ajacide. Alors que l'on se dirigeait vers une défaite liégeoise, Moussa Djenepo était accroché dans le rectangle dans le temps additionnel. Renaud Emond (90+4) se chargeait de remettre les deux équipes à égalité.

Le match retour aura lieu le 14 août (20h30) aux Pays-Bas. Le vainqueur disputera les barrages de la Ligue des champions face au vainqueur du duel opposant les Tchèques du Slavia Prague aux Ukrainiens du Dynamo Kiev. Le perdant sera reversé dans les poules de l'Europa League

Notre direct commenté

Les Compositions:

Standard : Ochoa - Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai - Marin, Agbo, Bastien - Mpoku, Sa, Carcela

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, De Ligt, De Jong, Tagliafico - Schöne, Blind - Tadic, Ziyech, Neres - Huntelaar