Le Standard s'impose en amical contre Dusseldorf (3-1), Sa Pinto et son adjoint exclus

Le Standard a disputé ce mardi après-midi la seule rencontre amicale de son stage hivernal. Le Fortuna Düsseldorf, leader en D2 allemande, devait permettre au technicien portugais de tester Alexander Scholz au coeur de la ligne médiane. Globalement, le défenseur danois s'en est bien tiré, avec quelques belles récupérations de balle et un jeu vers l'avant assez intéressant, notamment au prix de quelques passes en profondeur.

© Belga



La rencontre avait très mal débuté pour les Liégeois. Un centre permettait à Emir Kujovic de devancer Luyindama à l'entrée du petit rectangle et l'attaquant du Fortuna ne laissait aucune chance à Ochoa. Un but qui a passablement énervé Ricardo Sa Pinto. Le Portugais a tapé dans un cône qui se trouvait juste à côté de son banc et a été exclu de sa zone technique par l'arbitre espagnol, Mario Meleron. Une réaction exagérée de l'homme en noir car il ne s'agissait que d'un match amical. A la 22e, c'est son adjoint Rui Mota qui était prié d'aller en tribune, apparemment trop véhément sur son banc de touche. Là aussi, cette décision était difficilement compréhensible.

Ces deux exclusions n'ont pas trop perturbé les Liégeois. Peu après la demi-heure, Mpoku remisait de la tête un long centre de Pocognoli et trouvait la tête d'Orlando Sa, esseulé et sans pitié pour le gardien. Décidément, ce match était particulier car deux minutes plus tard, le back gauche allemand, Grieselmann, trompait son propre gardien à cause d'une passe en retrait très mal calibrée…

Les Rouches ont été bien plus inspirés en seconde période. Les éléments offensifs ont bien mieux combiné. C'est d'ailleurs un jeu de passes entre Sa et Carlinhos qui a permis à Paul-José Mpoku de tromper tranquillement le gardien adverse.

© Belga



Duje Cop, monté en fin de match, a eu l'occasion d'évoluer aux côtés de Sa. Il est prématuré de juger cette association mais les deux attaquants ont souvent pressé la défense adverse.

Les joueurs rentreront à Liège ce mercredi, via un vol qui les amènera à Eindhoven.