Lorsqu’ils verront les joueurs de Waasland-Beveren s’échauffer devant la tribune traditionnellement réservée aux Ultras, peut-être les Liégeois se souviendront-ils de cette soirée dominicale du 12 février. En voyage au pays de Waes, ils avaient pris les trois points grâce à une réalisation d’Orlando Sa et s’étaient repositionnés à deux points de la sixième place. Ce souvenir leur décrochera certainement un petit sourire car, depuis lors, ils ont été incapables de remporter l’un de leurs huit matchs suivants et ont plongé dans une crise très profonde. Ils ont même écrit une nouvelle page de l’histoire du club en ne remportant qu’un de leurs seize derniers duels, ce qui n’était encore jamais arrivé en bord de Meuse.

Cette accumulation d’événements négatifs a plombé le moral du noyau. Après la nouvelle déconvenue enregistrée, samedi dernier, à Malines, les joueurs appelés à s’exprimer devant les médias avaient bien du mal à lever la tête, d’autres ayant préféré s’éclipser rapidement dans le vestiaire. Le manque de chance et l’inefficacité offensive ont été avancés comme excuses mais cela ne suffit plus pour expliquer cette saison cauchemardesque. "Ce que j’attends, aujourd’hui, c’est une victoire. Depuis samedi soir, j’ai mis l’accent sur notre dernière place en playoffs, ce qui n’est pas acceptable pour nous. J’espère que mes joueurs seront énervés, orgueilleux", dit José Jeunechamps.

Ce soir, ils devront impérativement prendre les trois points. Plus qu’une simple formule somme toute assez évidente, cela traduit le mal-être du club. Car ce sont encore moins de dix mille spectateurs qui devraient se rendre à Sclessin dans une ambiance assez électrique. Si le Standard ne parvient pas à faire la différence dès la première période, c’est encore un concert de sifflets qui devrait résonner dans les tribunes. "Les supporters seront derrière nous mais c’est à nous de créer une bonne ambiance en montrant une bonne volonté sur le terrain", reprend le coach.

Pour cela, le Standard aura besoin de joueurs pleinement concernés. Cela n’a pas été frappant chez tout le monde lors du match à Malines, ou plus largement depuis le début des playoffs. À l’intérieur du club, il se dit que certains éléments n’apprécient pas du tout le nouveau système de jeu (4-3-2-1) prôné par José Jeunechamps. Les méthodes de l’entraîneur intérimaire ne font également pas l’unanimité au sein du groupe, pas habitué à entendre ses quatre vérités lorsqu’il preste moins bien à l’entraînement. Les mises au vert ne font pas que des heureux, c’est un euphémisme, tandis qu’Ibrahima Cissé et le docteur du club ont eu une très vive altercation dernièrement à cause d’une amende infligée au milieu de terrain. Telles sont les conséquences des largesses offertes ces derniers temps. Il était donc bien utile de nommer un coach pas habitué à se faire marcher sur les pieds et bien décidé à faire régner un certain ordre.