Les Liégeois se sont mesurés au KFCO Beerschot en amical à Arnhem et ont terminé leur stage sur une défaite.



Durant toute la semaine, le Standard a travaillé physiquement et tactiquement. Il y a eu le nul de mercredi contre le Sparta Rotterdam et un team building, il fallait donc bien terminer la semaine par un dernier match amical.

Dans un cadre bucolique, les Rouches affrontaient le Beerschot, pensionnaire de la D1B, une rencontre qui se joue sans Edmilson Jr, Goreux, Cimirot et Patoulidis, ménagés. La petite surprise du jour, c’est Djenepo qui est aligné en pointe aux côtés de Cop. Carlinhos prend lui le rôle d’Edmilson Jr sur le côté gauche du 4-4-2.

Le premier quart d’heure est à l’avantage des Anversois, avant que le Standard ne se montre dangereux via Djenepo. Le travail de la semaine est dans les jambes des Liégeois et cela se sent. La première période est compliquée et ce sont les Anversois qui sont les plus dangereux, mais Bodart veille au grain à plusieurs reprises. Le seul Rouche à se mettre en évidence, c’est Djenepo, qui se crée les deux seules opportunités des Liégeois, sauvées par Van Hamel.

La deuxième période, et sa valse des changements, apporte un peu de sang neuf dans le jeu des joueurs de MPH, qui jouent plus hauts mais surtout plus compacts. Mais à force de manquer d’efficacité devant le but, c’est le Beerschot qui ouvre le score sur une contre-attaque, Vanzeir étant à la bonne place pour suivre un tir manqué (59’, 0-1). Par la suite, si le Standard a tout tenté, ils n'ont pas réellement eu d’occasions et ce sont même les Anversois qui auraient pu doubler la marque sans un excellent Arnaud Bodart.

Le prochaine rencontre amicale du Standard aura lieu samedi à Glasgow, contre le Celtic (samedi 14 juilletn 16H00 heure belge).

Standard : Bodart, Fai (46’ Cavanda), Vanheusden (46’ Luyindama), Kosanovic (46’ Laifis), Pocognoli (60’ Miangue), Balikwisha (46’ Mpoku), Bastien (46’, Marin), Bokadi (46’, Agbo), Carlinhos (46’, Emond), Djenepo, Cop (46’, Mmaee).

Buts :Vanzeir (59’, 0-1)