La troisième semaine de préparation, toujours particulièrement lourde à gérer physiquement, n’a pas empêché le Standard d’affronter une grosse cylindrée, Hoffenheim. Pour l’occasion, la direction teutonne avait mobilisé de gros moyens pour cette grosse fête de village. Malgré cette ambiance estivale typiquement allemande et une grosse chaleur (on a flirté avec les trente-cinq degrés), les Liégeois ont profité de cette sortie pour démontrer qu’ils étaient occupés à trouver les bonnes sensations.

Pendant une heure, ils ont bien maîtrisé Hoffenheim, qui disputait seulement son premier match amical. Mais Ricardo Sa Pinto a prouvé qu’il commençait à trouver une certaine stabilité défensive, uniquement mise à mal par les nombreux changements et la carte rouge logique de Réginal Goreux (faute en tant que dernier défenseur).

Merveille Bokadi s’impose comme médian récupérateur, avec un travail qui a largement facilité la vie de la charnière centrale. Un manque de concentration a, tout de même, coûté deux buts évitables (Szalai oublié par Laifis et Madjer de Rossipal au petit rectangle), alors que Jean-François Gillet a stoppé un penalty juste avant de céder sa place à Arnaud Bodart.

Sébastien Pocognoli , bien plus convaincant que mercredi dernier, monte en puissance, tout comme Paul-José Mpoku qui a disputé ses quarante-cinq premières minutes. Aligné sur le flanc gauche, il a délivré sa toute première passe décisive dès… sa première phase décisive (coup franc pour le pied de Scholz au premier poteau).

Le Verviétois a parfois souffert dans son repositionnement défensif, conséquence de son manque de rythme évident. Ishak Belfodil n’a pas assez mouillé le maillot mais a au moins eu le mérite de bien se démarquer et centrer vers Ryan Mmaee, oublié et qui a pu armer une volée tranquillement. En l’absence d’Orlando Sa, blessé, le jeune espoir démontre qu’il pourrait bien être la bonne surprise de la prochaine campagne et enfin confirmer tous les espoirs placés en lui.

Au repos ce dimanche, les Principautaires reprendront les entraînements lundi après-midi (la séance de mercredi matin sera théoriquement ouverte au public) pour une nouvelle semaine de préparation qui les verra partir en stage, ce samedi, au Touquet.





Hoffenheim - Standard 4-2