C’était le 12 mai 2017, soit pratiquement un an jour pour jour. Après huit mois d’attente, Ryan Mmaee était titularisé par José Jeunechamps pour la réception de Malines, à l’occasion de la huitième journée des playoffs 2. Une belle récompense pour celui qui a, depuis de longues années, été considéré comme l’un des plus beaux joyaux de l’Académie robert Louis-Dreyfus, et qui n’avait plus eu droit à la moindre minute de jeu depuis le 18 septembre 2016 et un déplacement (gagné) à Lokeren.

(...)