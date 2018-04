Le Standard s’est donc incliné à Genk, mais les Liégeois sont passés tout près de l’égalisation. À quelques centimètres d’ailleurs.

Le VAR a, en effet, annulé le but de Renaud Emond, qui était bel et bien hors-jeu sur cette action. Junior Edmilson ne conteste pas cette décision, mais il ne comprend pas le fonctionnement de la vidéo : "Franchement, c’est chiant. Nous, on pense avoir marqué, on célèbre le but tous ensemble et puis on attend de longues minutes. Pour finir, le but est annulé mais dans la tête c’est difficile à gérer. Il faut se reconcentrer après, revenir dans le match, tourner le bouton. Cela devrait aller plus vite pour prendre une décision. Nous étions frustrés."

Cette décision a, il est vrai, cassé l’élan des Liégeois et Mehdi Carcela était même frustré au point de vouloir quitter le terrain. "Cela a dû être difficile pour mes anciens équipiers mais cela fait partie du foot. Pour nous, cela nous a fait une incroyable sensation, comme si nous avions marqué un but", souriait Dieumerci Ndongala.