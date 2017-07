Trente-quatre. Voici le nombre de matchs joués (onze en tant que titulaire) par Jonathan Legear depuis son retour au Standard en février 2015. En deux ans et cinq mois, le Liégeois a traversé pas mal de galères à Sclessin en étant, bien malgré lui, au cœur d’une affaire rocambolesque dont il se serait bien passé. Aujourd’hui, sous Ricardo Sa Pinto, le trentenaire semble revivre et son statut dans le groupe est important. Legear évoque ses galères, son avenir et le renouveau qui souffle sur le club.

Jonathan, sentez-vous qu’un nouvel état d’esprit s’installe dans le groupe ?

"Oui. La direction a trouvé le bon coach. Il arrive à inculquer aux joueurs la grinta et la mentalité Standard. Quand tu connais le championnat belge, c’est un plus. Car c’est une compétition compliquée malgré ce que les gens pensent. Quand on voit les résultats des équipes belges en Europa League , on se rend compte qu’il y a du niveau en Belgique."

Sur quoi le coach met-il l’accent ?

"Sur le fait qu’on est une famille et qu’on doit agir en tant que tel. Il y a des individualités mais ce qui fait la force des équipes qui gagnent des titres, c’est le collectif. Je pense à Leicester qui a été champion avec un noyau qui n’était certainement pas le plus fort de la Premier League . Nous, nous avons un bon noyau et on peut faire de grandes choses si on arrive à suivre le coach qui nous demande de presser en bloc et d’agir comme une famille."

C’est ce qui a manqué la saison dernière.

"Avec mon expérience, je sais qu’on ne peut pas avancer avec 40 joueurs. On doit avoir un noyau de 25-28 joueurs qui tirent tous dans le même sens. Il faut une logique et une cohérence avec une concurrence saine. À partir du moment où on sait ce qu’on attend de chacun, on pourra avancer. Cela fait plus de deux ans que je suis là et je le sens pour la première fois. On aura besoin de tout le monde et tout le groupe doit se sentir concerné. Ceux qui ne sont pas repris, même si c’est difficile, doivent être patients et répondre présents quand on fera appel à eux."

Le groupe a-t-il réalisé son autocritique ?

"Je pense. Une équipe comme le Standard ne peut présenter des résultats comme ceux qu’on a fournis ces deux dernières saisons. Ce qu’on a vécu la saison dernière, c’était du jamais-vu dans l’histoire du club. C’était la pire saison de ma carrière et je pense qu’il en va de même pour mes équipiers. Tout le monde a réalisé son autocritique. On sait sur quels points on doit appuyer pour grandir et atteindre nos objectifs."

Qui seront ?

"Avec le noyau qu’on a, j’aurais tendance à dire plus que le top 6, mais après les deux saisons dernières, on va d’abord penser au top 6 et on verra ensuite. Il faut avant tout renouer avec les victoires et gommer la saison dernière."

Quel sera votre rôle au sein de cette famille ?

"Le coach a désigné plusieurs joueurs avec lesquels il parle souvent et j’en fais partie. Il veut faire passer le message que, même si tu n’es pas titulaire, tu peux être important. On aura des moments plus creux dans la saison et c’est à ce moment-là que les joueurs d’expérience devront porter le groupe. Nous, les expérimentés, et je pense à Gillet, Poco, Polo ou encore Régi, on doit faire respecter les règles. Dans une famille, il y a des règles. On est un peu les parents de cette famille."