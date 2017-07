Le Standard a déjà été bien actif sur le marché des transferts avec les arrivées, notamment, de Paul-José Mpoku, Sébastien Pocognoli et Guillermo Ochoa. Mais le club doit encore tenter de réduire la taille de son noyau, trop importante pour Ricardo Sa Pinto qui ne souhaite travailler qu'avec vingt-cinq ou vingt-six joueurs.

A cet effet, Jonathan Legear pourrait être le prochain joueur à quitter le Standard. Le droitier est en contacts avancés avec Saint-Trond. Les positions des différentes parties concernées se sont rapprochées ces derniers jours et le joueur pourrait prochainement signer un contrat de deux ans dans le Limbourg, plus une année en option. A trente ans, cela pourrait lui permettre de s'assurer encore quelques années de professionnalisme, alors qu'il ne lui reste plus que douze mois de contrat en bord de Meuse.

Un transfert permettrait à l'ancien international d'avoir plus de temps de jeu, ce qui s'annonce bien plus compliqué au Standard avec la concurrence de joueurs réputés comme Paul-José Mpoku, Matthieu Dossevi ou encore Edmilson Junior. Même s'il n'a jamais démérité, loin de là, lorsqu'il a reçu sa chance, il en voulait davantage, ce qui est compréhensible.

Saint-Trond est une option d'autant plus intéressante pour Jonathan Legear que cela lui permettrait de continuer à habiter en région liégeoise, une option importante aux yeux d'un joueur qui a déjà pas mal bourlingué. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas spécialement considéré la proposition d'Ostende, également intéressé par ses services.

Le deal pourrait donc être officialisé prochainement, même si le joueur avait, durant le stage au Touquet, assuré attendre une proposition du Standard pour y finir sa carrière.