Face à Lokeren, le Standard a confirmé ses maux actuels, c’est-à-dire son incapacité à conserver un résultat et prendre un maximum de points devant ses supporters. Pour avoir une chance de disputer les prochains playoffs pour le titre, les Liégeois vont devoir bousculer leurs habitudes et, à ce niveau, la mission réservée à l’entraîneur apparaît comme essentielle.

Cinq fois dans le Top 6 cette saison

Aleksandar Jankovic l’a déjà affirmé : il pensait rallier le Top 6 beaucoup plus tôt. À dix journées du terme, le Standard semble encore loin d’y être parvenu avec, ce matin, quatre points de retard sur cette fameuse sixième place. Depuis l’entame de la compétition, les Liégeois n’y ont figuré qu’à cinq petites reprises, ce qui est bien insuffisant pour une formation de ce standing.

Il n’y a bien entendu pas encore péril en la demeure car Charleroi et Malines vont devoir prouver qu’ils peuvent évoluer avec un maximum de pression sur les épaules tandis que La Gantoise cherche encore à prouver qu’elle peut également être performante en dehors de ses installations. Toutes les formations sont, à l’image du Standard, à la recherche de la bonne formule et avec trente points encore à distribuer, tout est possible.

La saison dernière, Genk avait accroché une place dans les playoffs 1 en ne comptant que vingt-huit points après vingt journées, tout comme… le Standard, septième avec trente points en 2014-2015.

Seulement 66,6 % des points pris à domicile

Théoriquement, la ferveur des supporters et l’intransigeance des Liégeois dans leur stade rendent tout voyage en bord de Meuse particulièrement fastidieux. Pourtant, le Standard n’occupe que la quatrième place de ce classement particulier avec vingt-trois unités prises en dix journées de compétition. Certes, ce bilan est loin d’être catastrophique mais les unités perdues face à Charleroi (0-0), Anderlecht (0-1) et Lokeren (1-1) ressemblent à autant de gâchis tant il y avait la place pour, au moins, prendre quatre points supplémentaires.

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.