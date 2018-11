Un stade comble, l'absence d'Emond et un retour efficace: les dernières infos en ligne droite de Sclessin

Nuque bloquée pour Renaud Emond

Surprise dans le onze de base de Michel Preud’homme samedi soir avec la présence d’Orlando Sa sur le front de l’attaque. Le Portugais remplaçait Renaud Emond qui s’était bloqué la nuque quelques heures auparavant.

Kosanovic, un an et trois mois plus tard

En l’absence de Luyindama et vu les soucis rencontrés par Pocognoli avec ses adducteurs, Milos Kosanovic recevait sa chance. Une première en championnat (il avait été titularisé en Coupe contre Knokke) pour le Serbe depuis le 18 août 2017 soit un an, trois mois et six jours (il avait été prêté en janvier 2018).

Orlando Sa : 49 minutes depuis… le match aller

Titulaire en l’absence d’Emond, Orlando Sa mettait fin à une attente de deux mois et demi après sa dernière titularisation… à Eupen. Depuis, il n’a disputé que 49 minutes en championnat.

25.624 spectateurs

Comme prévu, le stade était bien rempli pour la venue d’Eupen. 25.624 supporters étaient présents.