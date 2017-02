Si la décision de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport a monopolisé toute l’actualité liégeoise, l’incroyable tifo des Ultras Inferno a continué à susciter l’admiration partout dans le pays. Et même au-delà de nos frontières car plusieurs anciennes figures du Standard ont communiqué, via les réseaux sociaux, leur admiration. "Bon anniversaire Ultras Inferno, félicitations aussi, vous êtes les meilleurs !", a déclaré Axel Witsel sur son compte Twitter personnel, imité, notamment, par Anthony Knockaert.

Ce spectacle a demandé énormément de travail. Les bases de ce projet ont été jetées juste après la finale de la dernière Coupe de Belgique remportée face à Bruges. Il a fallu penser à toute l’organisation mais aussi à un financement estimé à plus ou moins quinze mille euros.

Pourtant, tout aurait pu capoter en dernière minute. Durant la semaine qui a précédé le coup d’envoi du match face à La Gantoise, les pompiers ont eu beaucoup de mal à délivrer leur autorisation finale. Ils n’étaient pas certains que toutes les conditions de sécurité soient réunies, alors que le club de supporters avait fait appel à plusieurs sociétés spécialisées dans ce genre d’événement.

Le feu vert n’a été donné qu’en fin de semaine et tout a pu être mis en place pour que les Ultras Inferno fêtent dignement leur vingtième anniversaire. Il suffisait de voir leur joie (et leur soulagement) lorsque le troisième tifo a été déployé pour comprendre le stress que cela a engendré. Et au vu de l’incroyable spectacle, il aurait été dommage que tout soit annulé !