Il y a un peu plus de deux semaines, Ricardo Sa Pinto dispensait son tout premier entraînement sur terrain et faisait officiellement connaissance avec ses troupes. Un peu plus de quinze jours après le premier contact, les Standardmen semblent conquis par le tacticien portugais. Ils décryptent la méthode Sa Pinto en trois points.

1. Il transmet sa mentalité

"Il vit un entraînement comme un match et il est parvenu à nous transmettre cette mentalité", assure Benito Raman, déjà auteur de trois buts durant cette préparation. Un mot revient également souvent dans la bouche des joueurs : la grinta. "Il y a une énorme différence par rapport à avant, fait remarquer Renaud Emond. Sa grinta est impressionnante. Il nous transmet sa rage de vaincre et nous avons envie de gagner chaque match, tout le temps." De son côté, le capitaine des Rouches, Alexander Scholz, se dit agréablement surpris. "C’est différent de ce que j’ai connu au Standard puisque j’ai surtout travaillé avec des coachs venus de l’Est ou de Belgique. C’est la première fois que je collabore avec un coach latin", confie-t-il, l’air, lui aussi, totalement conquis. Avec un coach aussi exigeant et au tempérament de feu, les Liégeois ne peuvent plus chercher des excuses comme cela a souvent été le cas la saison dernière. "C’est impossible de se cacher avec un coach pareil. Tout le monde est focalisé sur ce qu’il a à faire et, comme c’est à chaque fois le cas lorsqu’un nouveau coach arrive, tout le monde veut se montrer."

2. Beaucoup d’intensité

Contrairement à la saison dernière où les Liégeois se plaignaient du caractère très léger de la préparation, aujourd’hui, ils en ont pour leur argent.

