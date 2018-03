Une victoire en Coupe de Belgique, cela se fête… et les joueurs l’avaient bien compris. Dès le coup de sifflet final de Jonathan Lardot, ils ont envahi la pelouse, notamment Collins Fai qui s’est précipité vers la tribune principale réservée aux supporters. Jean-François Gillet, l’autre héros de la rencontre, a été congratulé par Guillermo Ochoa et Arnaud Bodart, qui lui ont sauté dans les bras et ont prouvé qu’il régnait une vraie union entre eux trois. "Nous formons une petite famille", dit le troisième gardien.

