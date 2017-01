Il se passe toujours quelque chose durant un Anderlecht-Standard. Cette fois, le contexte dramatique était tout trouvé : Adrien Trebel, l’ancien capitaine parti chez l’ennemi, allait retrouver son Standard. Ses amis de Liège. Et sa horde d’ex-supporters…

Le sujet aurait dû alimenter toutes les conversations. Mais bien attentionnés, les Rouches lui ont offert un cadeau d’adieu : ils ont réussi à relayer la polémique du transfert au second plan ! Comment ? En se vautrant deux fois, contre Bruges et à Eupen. Et aujourd’hui, le Standard est au bord du précipice.

(...)

