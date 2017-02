Olivier Renard était l’invité de La Tribune, lundi soir sur le plateau de la RTBF. Le directeur sportif s’est (ré) exprimé sur plusieurs sujets chauds.

Son travail : "En acceptant le défi du Standard, je savais que je devais construire une équipe plus compétitive que l’année dernière. Au vu des entraînements, c’est le cas. Mais il n’y a que les résultats qui comptent. Certains ont montré qu’ils apportaient un plus : Belfodil, Laifis, Orlando Sa, Raman… Même si on est 9e pour l’instant, on a tracé une ligne de conduite et on s’y tient."

Van Buyten : "Je suis directeur sportif, Daniel Van Buyten est le conseiller du président donc il est au-dessus de moi. On n’est pas toujours d’accord mais c’est le président qui est au-dessus et qui tranche. On se connaît depuis longtemps avec Daniel. Il est critiqué, mais c’est un gars honnête qui a des valeurs."

Henrotay : "C’est un ami du président et plus qu’un ami de Daniel, mais on ne me met pas de pression pour travailler avec lui. J’ai du respect pour Henrotay, mais je ne fais pas de différence entre lui et un autre agent."

Trop de transferts : "Beaucoup de joueurs sont arrivés à la fin du mercato estival car il n’était pas possible de les faire venir plus tôt. Maintenant, on devait dégraisser et on l’a fait. Mais si on regarde les deux derniers mercatos, il n’y a que deux titulaires qui sont partis : Santini, dont la vente nous a permis de faire d’autres arrivées, et Trebel, qui devait rester mais quand cela explose, il faut trouver une solution. On a fait beaucoup de transferts in en prêt avec option : parce qu’on n’a pas des millions à dépenser et parce que cela permet de ne pas se tromper. On essaie de pas modifier la base de l’équipe. Le groupe de joueurs sur lesquels on peut construire va s’élargir."

Jankovic : "On était tous pour sa venue. On n’est pas toujours d’accord. Mais il faut laisser du temps pour mettre les choses en place. À l’époque de Yannick Ferrera, des joueurs venaient se plaindre chez moi. Ce n’est plus le cas aujourd’hui."

Roex : "Au Standard, on aime jouer avec deux attaquants et un pressing haut. Mais il y a une différence entre vouloir et être capable de le faire. Et là, on n’est pas capable d’assumer physiquement."

Les jeunes : "On a un tiers de l’équipe qui vient de l’Académie. Fiore ? Il a du talent mais la saison de la confirmation est toujours plus compliquée. Pareil pour Hubert. Dimata ? Je suis arrivé en février. Sa décision était prise avant les playoffs 2 parce qu’il n’était pas appelé pour s’entraîner avec les pros et cela lui donnait le sentiment qu’on comptait sur lui. on a tout fait pour le garder mais c’était trop tard."