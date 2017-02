Comment prendre 18 points sur 18 ? Le dernier entraîneur du Standard à avoir réussi une telle performance en championnat, c’est Guy Luzon. L’entraîneur israélien avait entamé la saison 2013-14 par un 27 sur 27 ! "On avait une grosse équipe à l’époque", rappelle Guy Luzon. "Mais le Standard actuel a aussi un groupe talentueux. Et si les supporters sont derrière l’équipe pour les pousser comme ils savent le faire, le Standard peut encore y arriver."

Pourtant, l’équipe de Jankovic n’a pas les atouts que l’équipe de 2013 possédait.

Stabilité

À commencer par la stabilité. "C’est difficile de bâtir une winning team sans stabilité", admet le coach israélien qui avait eu l’avantage de démarrer sur les fondations posées par Mircea Rednic, avec un noyau qui avait conservé ses joueurs clés.

Défense de fer

Le Standard n’a pas non plus une défense de fer, alors que l’équipe de Guy Luzon avait débuté le championnat avec six clean sheets consécutives. "La première chose qu’un coach doit mettre en place, c’est l’organisation. Bâtir une défense pour garder le zéro. Car si tu n’encaisses pas, il te suffit de marquer un but pour gagner."

Buteurs

Guy Luzon avait aussi deux attaquants hyper efficaces : Michy Batshuayi et Imoh Ezekiel. "Avec ces deux joueurs exceptionnels, on était presque certains de marquer au moins un but par match. Mais le Standard actuel a aussi deux excellents attaquants avec Belfodil et Orlando Sa, que j’ai affronté avec Charlton quand il jouait à Reading et que j’ai vu à l’œuvre en Israël."

Mentalité

Les joueurs de Guy Luzon affichaient aussi une mentalité qui n’est plus toujours présente chez les Rouches du moment. "On n’avait pas imaginé commencer la saison aussi bien. Je prenais tout simplement match par match. Puis, quand les victoires se sont enchaînées, cela a donné une motivation supplémentaire et cela a gonflé notre capital confiance. Il fallait aussi garder les joueurs modestes et concentrés. L’aspect mental était très important."

Conclusion