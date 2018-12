Le trophée a eu moins d’écho médiatique que le Ballon d’or, remis au même moment, mais Razvan Marin, apôtre de la discrétion, n’en avait cure. Lundi soir, il a certainement reçu la plus belle reconnaissance depuis ses débuts professionnels en décrochant le prix de Meilleur joueur roumain de l’année 2018. Le tout devant Bruno Venanzi et Olivier Renard, qui avaient fait le déplacement pour féliciter leur pépite.

Une belle récompense pour un joueur qui ne cesse de prendre de l’importance grâce à des prestations abouties, et surtout un rôle de leader sur le terrain, à seulement vingt-deux ans.

"Je suis très heureux et très fier de remporter ce prix. Je tiens à remercier mes équipiers du Standard et de l’équipe nationale", a-t-il dit sur place, avant d’évoquer ses souhaits pour l’année prochaine. "Je peux toujours grandir comme footballeur mais, avant tout, je veux être en bonne santé et je suis certain que tout arrivera naturellement."

© D.R. Razvan Marin a également laissé sous-entendre qu’il pourrait participer au prochain championnat d’Europe U21 avec la Roumanie, versée dans un groupe avec l’Angleterre, la France et la Croatie. "C’est impossible de le dire maintenant car la compétition ne commence que dans quelques mois."

Un tournoi qu’il pourrait disputer avec Ianis Hagi, dont le papa, un certain Gheorghe, était présent à Sclessin, jeudi dernier. Les médias roumains ont immédiatement lié cette présence à un éventuel transfert lors du prochain mercato hivernal. "Il est l’un des meilleurs joueurs du championnat roumain et il mérite de passer une nouvelle étape. J’en serais heureux car c’est un de mes bons amis", commente Razvan Marin. "On m’a posé des questions sur lui l’été dernier et j’ai répondu ce qui me semblait être la vérité."

Olivier Renard a également été confronté à des questions sur un dossier qui passionne toute la Roumanie, avide de savoir où évoluera le fils de leur plus grande légende. Mais, du côté du Standard, on s’échine à répéter que le club ne suit pas cette piste. "Je ne sais pas s’il jouera un jour dans le championnat de Belgique mais il va certainement aller dans une bonne compétition car il a des qualités", a commenté, lundi soir, Olivier Renard. "Quant à la présence de Gheorghe Hagi, elle était programmée de longue date, notamment pour visiter l’Académie Robert Louis-Dreyfus."