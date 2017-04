Pour cette rencontre face à Waasland-Beveren, tout le monde espère voir une équipe liégeoise impliquée. "Je l’ai vu comme et cela ne m’a pas laissé insensible. Les joueurs me disent qu’ils ont de l’envie mais entre le dire et le faire, il y a une différence", dit José Jeunechamps.

Le technicien devra se priver de cinq joueurs, dont Merveille Bokadi. Un forfait qui pose beaucoup de problèmes car les médians défensifs sont peu nombreux dans le noyau. Alexandro Cavagnera (dix-huit ans) a même été appelé dans le noyau pour offrir une solution de remplacement supplémentaire. "Je le connais bien car il évoluait à Seraing la saison dernière. Il a réalisé des progrès extraordinaires et il va rester avec nous quelques jours", dit-il.

C’est bien Konstantinos Laifis qui pourrait s’installer juste devant la défense, un poste qu’il avait déjà occupé à deux reprises en février. "Vous pensiez qu’il allait être dans le onze de base à Malines mais il ne m’a pas pleinement convaincu. Je lui en ai parlé d’ailleurs. Les joueurs qui vont me convaincre à l’entraînement, qui vont me montrer qu’ils ont envie de sortir le Standard du trou seront privilégiés."

José Jeunechamps devrait conserver le même système tactique (4-3-2-1). Avec le retour de Matthieu Dossevi dans le noyau. "Il a repris depuis une grosse semaine. Il a répondu de la bonne manière, c’est-à-dire professionnelle et avec de l’intensité. Je lui ai parlé ce dimanche et il me montre des signes positifs. Mais il n’est pas encore prêt à tenir nonante minutes, tout comme Dieumerci Ndongala."