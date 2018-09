Le temps promet d’être orageux, dimanche, lors du Clasico. Pour l’occasion, Michel Preud’homme pourrait opter pour des éléments habitués à ces climats incertains et, surtout, rôdés aux matches au sommet.

La candidature de Maxime Lestienne pour une titularisation sur le flanc gauche prendrait donc encore plus de poids, dans la mesure où le Hennuyer a déjà affronté le Sporting à de multiples reprises lors du Topper. Avec même beaucoup de réussite car, au total, il a marqué six buts et délivré une passe décisive avec le maillot brugeois sur les épaules lors des rendez-vous avec le Sporting. "Mais, pour moi, un Clasico est simplement un match comme un autre. Je connais la rivalité entre les deux clubs mais, moi, je m’en fous. Sur le terrain, ce sera comme un duel face à Mouscron ou Charleroi, où tu dois te donner à cent pour cent", dit-il.

Monté au jeu lors des deux derniers matches, Maxime Lestienne pourrait suppléer Moussa Djenepo, ou bien former un trio avec le Malien et Mehdi Carcela juste derrière l’attaquant de pointe, étant entendu que Paul-José Mpoku ne sera pas encore rétabli de sa blessure au genou. Une titularisation serait une première pour lui depuis le 19 mai dernier, date d’un match entre Malaga et Getafe. "Je me sens bien, j’attends ma chance. J’espère retrouver au plus vite mon meilleur niveau mais le coach fait ses choix et je les respecte", raconte-t-il, alors que Michel Preud’homme affirme que son joueur n’est pas encore prêt à tenir nonante minutes. "Et il a raison. Je suis venu au Standard pour jouer et même si c’est trente minutes, je le ferai à fond."

Ou alors une heure, avant de céder sa place.