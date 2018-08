Petit à petit, l’infirmerie liégeoise voit ses pensionnaires la déserter. Bope Bokadi (genou) a définitivement repris avec le groupe et a même participé au match des U21 contre Courtrai (4-0) tandis que Sébastien Pocognoli et Maxime Lestienne sont sur le retour.

Victime d’une élongation aux adducteurs, le capitaine des Rouches était toujours aux soins ce jeudi et le déplacement de samedi à Eupen arrivera sans doute un peu tôt. Pocognoli sait que le mois de septembre sera surchargé (Coupe, championnat et Europa League) et il n’entend pas prendre le moindre risque de rechute.

Sur le flanc depuis quasiment son arrivée suite à une déchirure aux ischios survenue à l’entraînement le samedi 4 août dernier, Maxime Lestienne est, lui aussi, sur le retour.

"La déchirure est assez importante. Cela nécessite quatre à six semaines d’indisponibilité. Il y a des joueurs qui se remettent vite et d’autres moins, on verra", avait déclaré Michel Preud’homme.

Aujourd’hui, Lestienne alterne les soins et les séances individuelles si bien qu’il est tout proche d’un retour avec le groupe de MPH. Maxime Lestienne s’est d’ailleurs fixé comme objectif la venue de Charleroi le 15 septembre prochain, soit après la trêve internationale. Il mettra cette dernière à profit pour terminer sa revalidation et combler son retard.

Le retour de Lestienne offrira d’autres perspectives tactiques à Michel Preud’homme.