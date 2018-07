Libre de tout contrat, le joueur belge de 26 ans pourrait s'engager en ce début de semaine et signer un contrat de 4 ans en faveur du club liégeois.

Edmilson Junior parti au Qatar, le Standard doit désormais lui trouver un remplaçant. "Ce sera à nous de mettre les joueurs qui arriveront dans les meilleurs conditions possibles pour qu'ils soient prêts le plus rapidement possible", précisait Michel Preud'homme dimanche soir à Bruges. Depuis le début des négociations avec Al Duhail pour Edmilson, le Standard via Olivier Renard s'est attelé à lui trouver un successeur qui pourrait, selon nos informations, bien être Maxime Lestienne ! En janvier dernier, nous précisions déjà que le Standard avait tenté le coup mais, à l'époque, la transaction était impossible à réaliser car trop onéreuse. Aujourd'hui, Lestienne est libre et la donne a changé. De retour en Belgique depuis le 18 juin, le joueur de 26 ans a gardé le contact avec le Standard.

Le joueur serait d'accord pour à nouveau évoluer en Belgique et surtout retrouver Michel Preud'homme qu'il a connu sur la fin de sa période Brugeoise. Rapide, vif et efficace, Lestienne détient le profil recherché par la direction liégeoise. Selon nos informations, les négociations sont avancées et pourraient même déboucher sur un accord ce mardi. Le Standard ne peut plus perdre de temps et doit se renforcer en vue des échéances importantes qui arrivent rapidement avec, notamment, un 3e tour préliminaire de Ligue des Champions à disputer dans un peu plus de deux semaines.