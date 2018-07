Après avoir pris 4 semaines de vacances, le Marocain est de retour, de quoi calmer tout le monde ?

Est-ce la fin d'un des feuilletons de cet été à Sclessin ? Absent depuis plus d'une semaine, Mehdi Carcela sera, comme nous l'annoncions hier, bien présent ce mardi matin à l'entraînement (11h) du Standard. Le Marocain est de retour quatre semaines après avoir rempli sa dernière obligation internationale à la Coupe du Monde.

Le joueur estimait devoir bénéficier de quatre semaines réglementaires (Edmilson Junior s'était quant à oui octroyé une 5e semaine) et est donc désormais de retour. Une bonne nouvelle qui devrait logiquement calmer tout le monde en interne mais aussi les supporters inquiets depuis plus d'une semaine. Le joueur et la direction devront sans doute encore aplanir leurs différends autour d'une table afin de repartir... D'une page blanche.