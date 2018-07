Ce samedi (18h00), le Standard se rendait sur la pelouse d'OHL. Les hommes de Preud’homme se sont imposés.

Tous les joueurs du noyau A qui n’ont pas disputé la moindre minute contre La Gantoise et certains jeunes étaient convoqués. Carlinhos était aussi de la partie.

Mehdi Carcela et Orlando Sa, qui sont arrivés cette semaine, faisaient non seulement partie du noyau mais étaient en plus titulaires. Par contre, c’est Emilio Ferrera qui était sur le banc, Preud’homme étant en tribunes, afin de prendre un peu de recul et ainsi observer de la meilleure des façons ses joueurs. Il partire même à la mi-temps, laissant les commandes à son staff.

Sur la pelouse, pas grand chose à se mettre sous la dent: quelques situations mal gérées par Balikwisha ou Patoulidis, un coup franc très dangereux de Carlinhos qui passe tout près de la lucarne du gardien adverse et une équipe d’OHL qui à déjà la tête à la première rencontre de championnat de D1B. À la pause, le score est nul et vierge.

La seconde période n’est pas plus emballante. Un peu après l’heure de jeu, Carcela et Sa cèdent leur place et dans la foulée le Standard ouvre la marque par Carlinhos (64’). Il ne se passe dès lors plus grand chose dans cette rencontre. Le Standards s’impose donc en amical, et continue de préparer sa saison de la meilleure des façons.

La compo :Bodart, Goreux, Vanheusden, Kosanovic, Pocognoli, Bamikwisha, Patoulidis (46’Liongola), Carlinhos, Miangue, Carcela (64’ Samake), Sa (64’, Mmaee).

But : 65’ Carlinhos (1-0)

Cartons jaunes: Goreux, Schuermans,