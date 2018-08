Vingt-quatre heures plus tard, il était évident que ce sentiment n'était pas correct tant les Amstellodamois ont pris du beau temps face aux Liégeois, sans jamais être inquiétés une seule seconde, si ce n'est via des frappes de Paul-José Mpoku et Mehdi Carcela alors que la qualification pour le prochain tour était déjà pratiquement décidée.(...)