Le Standard n’a pas encore clôturé son mercato et il devrait encore y avoir du mouvement dans les bureaux de Sclessin d’ici le 31 août à minuit. Comme annoncé vendredi, Duje Cop a été prêté, contre 500.000€ avec option d’achat de 2 millions €, à Valladolid. L’attaquant croate de 28 ans est arrivé dimanche au Real, a passé sa visite médicale et prendra part aux entraînements dès ce lundi.

Duje Cop parti, le Standard attend désormais l’arrivée d’Obbi Oulare pour le remplacer dans l’effectif de Michel Preud’homme. Le Belge de 22 ans était présent dans les bureaux liégeois vendredi après-midi. Dimanche, il restait encore quelques détails à régler avec Watford pour le prêt (logiquement avec option d’achat) de celui que Michel Preud’homme a lancé à Bruges.

MPH a d’ailleurs commenté la probable arrivée de son ancien joueur: "Comme la Champion’s League constituait un bonus, Obbi Oulare en sera un pour nous. On a deux avants sur qui on compte, Emond et Sa et on peut aussi compter Djenepo comme un attaquant rapide et vif, et on aura Oulare qui présente aussi un profil différent. En pleine forme et en pleine condition, il a de la technique, de la puissance et un bon jeu de tête. Si on arrive à le récupérer, on aura une arme offensive supplémentaire."

Toujours dans le sens des arrivées, Stéphane Oméonga verrait d’un bon œil un passage en bord de Meuse. Le médian axial de 22 ans du Genoa a refusé une offre de Frosinone car il espère rejoindre le Standard avec lequel il aurait déjà noué des contacts. À l’heure actuelle, rien n’est fait et si ce dossier aboutit, ce sera en fin de mercato.