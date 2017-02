Quelques heures après la fermeture du mercato hivernal, l’heure est déjà au bilan à Sclessin comme dans tous les autres clubs de Pro League. Annoncé il y a quelques mois déjà, l’écrémage du noyau rouche a bien eu lieu puisque la direction a recensé pas moins de dix-sept départs.

Dans l’autre sens, le Standard a enregistré neuf arrivées dont cinq prêts (celui de Danilo étant le seul à ne pas être assorti d’une option). Dans l’ordre, Mladenovic, Marin, Danilo, Luchkevich, Ndongala, Djenepo, Bolingi, Bokali et Luyindama sont donc venus renforcer le noyau d’Aleksandar Jankovic. Ce dernier ne manquera certainement pas de remercier sa direction qui lui a également épargné d’autres départs bien plus contraignants. Au total, la direction rouche a refusé plusieurs offres, réelles et potentielles, pour un montant dépassant les 30M €.

Ishak Belfodil

Longtemps, Jankovic a cru qu’il allait perdre Ishak Belfodil. Le Serbe aura été soulagé au moment d’apprendre l’échec des négociations avec Everton et la fin de non-recevoir envoyée par le joueur et le club au Celta Vigo. Mardi soir, la direction a gardé le cap et ce, malgré l’offre faramineuse de Swansea qui proposait 14M € et 15 % à la revente. Les dirigeants ont donc posé un geste fort et affiché clairement leurs ambitions en repoussant une offre qui aurait fait de Belfodil le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club après Marouane Fellaini.

Kostas Laifis

Même si Kostas Laifis est prêté par l’Olympiacos pour deux ans, le Standard a la main sur le dossier en cas d’éventuelles offres. Après un début de saison tonitruant, Laifis a tapé dans l’œil de plusieurs formations allemandes (entre autres). Ces dernières étaient prêtes à débourser 6M €, mais la direction a directement mis son veto.

Edmilson-Dossevi

Comme nous l’annoncions lundi et mardi, le Club Bruges a tenté de débaucher Edmilson Junior avant d’essayer d’en faire de même avec Dossevi plus tard dans la journée de lundi. Dans les deux cas, l’offre se chiffrait à 5M €. Dans les deux cas, Bruno Venanzi a dit non.

Orlando Sa

La direction s’était directement opposée à un départ dès le début du mercato. Cela n’a pas empêché certaines formations de s’intéresser à lui et ce, même s’il avait déjà évolué pour deux clubs différents cette saison (il a joué les préliminaire de l’Europa League avec le Maccabi Tel Aviv). L’un d’entre eux, qui pourrait être le Legia Varsovie à en croire la presse polonaise, était prêt à mettre 5M €.

Ibrahima Cissé

Rêvant de l’Angleterre depuis toujours, Cissé a bondi lorsqu’il a appris l’intérêt de Fulham. Mais au Standard, on n’était pas enclin à le laisser partir. La direction a donc repoussé les offres de Fulham dont la dernière s’élevait à 2,5M €.

Roex remercié, le staff encore modifié en juin

Mercredi, le Standard a mis fin à sa collaboration avec son préparateur physique, Erik Roex. Le travail de ce dernier était remis en question depuis des semaines, voire des mois.

Plusieurs joueurs se sont ouvertement plaints du travail de leur préparateur physique. Cette saison, les Liégeois ont souvent connu des moments creux durant les matches, moments qui ont parfois coûté cher. La préparation physique du groupe n’y est pas étrangère. Durant le stage hivernal, le préparateur physique des jeunes, Kevin Miny, était même venu se greffer au reste du staff. Il ne s’agissait pas là d’un acte innocent puisque la solution de remplacement sera trouvée en interne et elle mènera bien à Kevin Miny qui pourrait être aidé dans sa tâche par un autre préparateur physique de l’Académie.

Enfin, il nous revient également que le staff technique pourrait encore subir un certain lifting durant l’intersaison. Jankovic, lui, garde toute la confiance de la direction.