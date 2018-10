Michel Preud'homme devra se passer des mêmes joueurs qu'à Ostende pour la réception d'Akhisarspor, ce jeudi soir (21h): Samuel Bastien, Arnaud Bodart, Senna Miangue, Maxime Lestienne et Carlinhos.



Obbi Oulare a pu reprendre les séances collectives mais après une si longue indisponibilité, il n'est pas suffisamment remis pour entrer en ligne de compte pour une rencontre européenne. "Nous ne faisons pas des séances hyper poussées car nous jouons beaucoup matches et il a toujours une part de travail individuel, mais il s'intègre bien", explique le coach liégeois.

Cette deuxième journée d'Europa League sera déjà importante pour le Standard, qui doit prendre ses points dans cette compétition. Malheureusement, le stade ne sera pas plein comble avec seulement 7.000 mini-abonnements vendus. "L'Europe est un but dans une saison mais les supporters veulent surtout voir de grandes affiches. Avec tout le respect que je peux avoir pour Akhisarspor, ce club n'attire pas la grande foule et en plus, nous jouons beaucoup de matches et donc ce n'est pas évident d'acheter tout le temps des tickets. A nous de nous qualifier pour avoir d'autres affiches après l'hiver mais si les fans veulent voir une grande équipe, ils doivent venir pour le match contre Séville."

Michel Preud'homme a déjà bien étudié cette équipe d'Akhisarspor, 16e dans le championnat turc. "Cette équipe ne va pas tout miser sur le contre, elle a d'autres armes. Elle ne prend pas beaucoup de risques à la construction du jeu mais elle peut être dangereuse si elle arrive à prendre le deuxième ballon. Il y a quand même quelques joueurs très fort techniquement et deux attaquants aux profils très différents: un qui joue bien dos au but et sait garder le ballon (Seleznov) et un autre qui prend plus volontiers la profondeur (Manu)", explique-t-il.

Voici les 21 joueurs retenus par Michel Preud'homme: Ochoa, Gillet, Galje, Pocognoli, Goreux, Vanheusden, Laifis, Kosanovic, Luyindama, Cavanda, Fai, Agbo, Bokadi, Cimirot, Marin, Carcela, Balikwisha, Mpoku, Djenepo, Emond et Sa.