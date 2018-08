Michel Preud'homme s'attend à un match compliqué, ce samedi (18h), à Eupen mais se veut assez serein sur les dernières heures du mercato, qui devraient être assez calmes.

Bien entendu, c'est le mercato qui retenait toute l'attention. Pour une fois, le 31 août devrait être assez calme du côté de Liège, comme l'a confirmé Michel Preud'homme."J'ai l'impression que tout est calme", sourit le technicien liégeois. "Nous étions ouverts à certaines possibilités mais je ne suis pas mécontent que cela ne bouge pas. Nous voulions que notre mercato se fasse assez rapidement car il y avait déjà une très bonne base de travail et on voulait inculquer notre méthode de travail et notre manière de jouer le plus vite possible."

Même au niveau des départs, cela devrait être assez calme même si Milos Kosanovic pourrait encore partir avant la fermeture du marché. "Renaud Emond a reçu une offre d'un million et demi d'euros d'un club français (Rennes) mais, dans le même temps, un autre club français (Reims) a offert 3 ou 3,5 millions d'euros pour un back droit (Foket). Nous ne pouvions pas négocier dans ces conditions. Mais Renaud est un grand professionnel et il comprend bien la situation."

C'est donc avec un effectif complet que le Standard se déplacera à Eupen. Obbi Oulare et Maxime Lestienne ne seront pas disponibles, tout comme Sébastien Pocognoli, pas encore suffisamment remis de sa contracture. "Cela reste un petit derby et ce n'est jamais facile de jouer face à une telle équipe. A nous d'être bien mentalement, car footballistiquement, nous avons un peu plus de qualités", dit Paul-José Mpoku.

Michel Preud'homme partage l'avis de l'international congolais. "J'ai vu comme plusieurs de cette équipe Eupen en tant que spectateur et puis en tant qu'analyste. Elle connaît de très bons moments pendant une rencontre, avec du beau football, de la technique et du pressing. Les Eupenois n'auront pas la fébrilité qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient eu zéro point, ils ont donc un peu plus de confiance."