Ce samedi, les Liégeois reprendront le chemin de la compétition avec un déplacement piège à Mouscron, chez la lanterne rouge. "Tous les matches sont dangereux", assure Michel Preud'homme. "Mouscron aura envie de sortir de cette position quant à nous, on doit tout faire pour poursuivre sur notre lancée." Michel Preud'homme n'aura récupéré son noyau complet que ce vendredi matin avec le retour de Christian Luyindama. Ce dernier sera-t-il en mesure de s'aligner à Mouscron ? "Mes joueurs ont l'habitude d'enchaîner les matches. Je dois encore parler avec lui comme avec tous mes internationaux."

Depuis plusieurs jours, notre compétition est ébranlée par le scandale du Footbelgate. Pas de quoi, selon Michel Preud'homme, perturber le groupe liégeois. "Vous connaissez le contexte comme moi, nous, on pense à notre boulot sportif et le reste, cela ne nous concerne pas. Cette histoire n’a en rien perturbé le travail durant la semaine ainsi que les joueurs." Pour ce déplacement à Mouscron, Michel Preud'homme sera à nouveau privé de Maxime Lestienne. "Il poursuit son travail mais, une déchirure musculaire, cela prend du temps." Bope Bokadi ne figurera, lui non plus, pas dans le groupe. "Il devait jouer avec les U21 ce vendredi, mais il a de nouveau ressenti une douleur au genou. Miangue et Luchkevych joueront bien." Quant à Obbi Oulare, il évolue très bien. "Il évolue bien à l’entraînement, on voit de bonnes choses. On verra quand on pourra lui donner 45 minutes de jeu ou peut-être une heure."