Le Standard tient enfin son match référence face à un Club Bruges, jusqu'ici invaincu.



Découvrez les réactions des deux entraîneurs ainsi que celles des principaux protagonistes.



Michel Preud'homme: "On a joué le match parfait. Ce potentiel, on l'apercevait par intermittence cette saison. Le degré de satisfaction est très élevé aujourd'hui. On est resté bien organisé avec le ballon, mais ce fut aussi le cas sans le ballon. On n'a quasi rien donné à Bruges. On a choisi la solution idéale pour lui faire mal. Je suis absolument d'accord avec le terme de match de référence. Je leur ai donné un jour de congé demain parce que c'était notre meilleur match depuis le début de la saison."



Leko : "C'était mauvais aujourd'hui, c'est clair. Le Standard était meilleur que nous aujourd'hui. En deuxième mi-temps, c'était plus équilibré mais sur base des 90 minutes de jeu, ils étaient meilleurs. Ce qui nous a manqué aujourd'hui: de l'énergie et de l'intensité pour rivaliser. On a perdu trop de duels et de seconds ballons. A Liège, il faut rester solide défensivement et se montrer efficace devant le but. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je suis déçu d'avoir perdu, mais sur les 10 premières rencontres, le bilan est très positif. On va profiter de cette semaine pour récupérer des joueurs et bosser les automatismes. Notre vraie force, c'est le collectif."



Mechele : "On a tout essayé mais le Standard était meilleur aujourd'hui. Tous les seconds ballons étaient pour eux. On a eu beaucoup de problèmes avec leurs individualités. C'est une période difficile mais on va avoir un peu de repos, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une très belle surprise de jouer en équipe nationale. Je suis vraiment très content de découvrir cela."



Marin : "L'atmosphère était incroyable aujourd'hui. J'ai marqué un goal et fait une passe décisive donc j'ai bien fait mon travail aujourd'hui. Je suis en train d'augmenter mon niveau et je me rapproche de celui de l'an dernier. Je n'étais pas très bon ces dernières semaines donc c'est une bonne nouvelle. C'est facile de jouer avec des individualités qui peuvent dribbler facilement comme Mpoku, Djenepo ou Carcela. Je pense que l'on était meilleurs dans tous les compartiments du jeu."



Renaud Emond : "On s'est créé beaucoup d'occasions et on a fait plaisir aux supporters ce soir. Je m'adapte à ce que le coach me demande. Je peux jouer à gauche, à droite, derrière ou devant, tant que je joue, je donne tout ce que j'ai. Le plus important, c'est de prendre les 3 points. C'était le match idéal avant d'entamer cette trêve parce que grâce à cela, on pourra travailler sereinement avant le déplacement à Mouscron."



Mats Rits : "Le Standard était meilleur en première période. Dans les duels on était trop loin de nos hommes. On a bien commencé la seconde mi-temps mais dans les matchs du top de Belgique, si tu ne concrétises pas tes occasions, cela se paye cash. On a de très bonnes occasions en seconde mi-temps mais on ne les met pas au fond. C'est surtout ça la différence aujourd'hui. En première mi-temps, on a vraiment été dominés. Ce n'est jamais bon de perdre avant la trêve. On doit continuer à bosser pour répondre présent après ce petit break."

Mpoku : "Cela fait toujours plaisir d'être ovationné. On connait l'importance des supporters du Standard. On est content de procurer du plaisir pour tous ces gens qui payent beaucoup d'argent pour venir nous voir. Au niveau football et de l'efficacité, je pense que c'est notre meilleur match. On n'a pas vraiment vu Bruges et ses individualités. C'est rare de les voir comme cela. Il faut s'appuyer sur ce match pour continuer à avancer. J'ai discuté avec le coach de la sélection et on a convenu que je ne jouerais pas le prochain match international, qui se disputera sur synthétique, pour me reposer car je souffre un peu du genou."