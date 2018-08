Voici les réactions d'après match reprises au micro de nos confrères de Rtl Sport.









Samuel Bastien: "On a été menés 0-2 mais on vu la force mental que l'on a en revenant au score. On connait nos qualités et l'on sait que si tout le monde est en forme on peut faire peur à beaucoup d'équipes. Ce ne sera pas facile là-bas mais on connait l'adversaire maintenant donc on ne doit pas avoir peur du déplacement. Je pense que l'on méritait et eux ont été plus réalistes en mettant deux buts sur trois occasions. C'est un bon résultat mais bon le match de ce week-end est déjà très important donc nous devons penser à ça maintenant."





Michel Preud'homme: "On a essayé de tirer l'Ajax de sa zone de confort et je dois dire que l'on a bien réussi en le faisant très bien. La première demie-heure on a eu énormément de solutions mais on a manqué de finesse. Beaucoup de joueurs progressent et c'est super de voir cela même s'ils ne progressent pas tous à la même vitesse mais à un moment ceux là devront aussi progresser ou sinon il va falloir qu'on change. Ceux qui progressent le savent et ceux qui ne progressent pas le savent aussi. Dans le chef de certains joueurs, il y en a qui ne respectent pas les consignes et ça nous fait mal. Vous savez si on laisse les joueurs jouer sans règles, ce sera toujours but. Pour Carcela il va encore devoir trouver ses sensations pour jouer de la façon dont il doit jouer avec ses partenaires mais il a été magnifique par moments dans ce match."

"Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Les deux goals on leur donne. Je pense qu'ils étaient surpris du niveau que l'on montrait. Il va falloir aller là-bas avec une bonne mentalité en ne prenant pas de but. Je pense que si on va là en jouant comme aujourd'hui et sans prendre de but, on peut se qualifier.On forme un super groupe et puis avec tous ceux qui sont revenus, je pense qu'on est parés pour toute la saison. On doit maintenant enchainer avec un gros match contre le Cercle et tout donner."