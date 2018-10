Le Standard, par l'entremise de son directeur général Alexandre Grosjean, condamne vivement l'incident survenu en tribune d'honneur et exprime le ras le bol du club quant aux chants communautaires

Dimanche dernier, on jouait la 40e minute de jeu lorsque, en pleine action, Michel Preud'homme se retourne vers la tribune d'honneur exhortant des supporters à se calmer et à se taire. Le coach des Rouches était en fait remonté sur plusieurs supporters qui n'ont eu cesse, durant une mi-temps, de le railler mais surtout, de l'insulter. Sur la vidéo, on voit clairement les supporters se moquer du coach principautaire lorsque ce dernier leur demande de se calmer. Les cinq hommes en question ont, directement, été priés de quitter la tribune d'honneur.

Contacté par nos soins, le directeur général du Standard, Alexandre Grosjean, présent au sein même de cette tribune d'honneur, revient sur cet incident. "On est en droit d'attendre de supporters présents en tribune d'honneur qu'ils se comportent décemment. Il est donc exclu de se présenter avec des drapeaux", nous précise-t-il avant de nous expliquer le fonctionnement de la tribune d'honneur de Sclessin. "Nous avons pris pour habitude de placer la direction adverse juste au-dessus du banc visiteur. Dans la mesure du possible, les invités du club adverse sont également disposés derrière le dugout des visiteurs."

Les fauteurs de trouble invités par un sponsor

Ce sont finalement cinq supporters qui ont été priés de quitter la tribune suite à l'incident. Les cinq incriminés étaient en fait des invités d'un sponsor liégeois. "Nous avons des conventions avec nos sponsors qui disposent de sièges en tribune d'honneur. Mais il nous est impossible de savoir qui ces sponsors ont décidé d'inviter et encore moins de quel club ils sont supporters. Dimanche, en l'occurrence, ces personnes étaient bien des supporters du Racing Genk, qui n'ont pas cessé de se moquer mais aussi et surtout d'insulter notre coach, Michel Preud'homme qui, quelques mètres plus bas, a tout entendu et a donc réagi en leur demandant de se taire." A l'arrivée, cinq supporters ont été invités à quitter les lieux. "Et ils l'ont fait sans esclandre, sachant bien qu'ils étaient fautifs", enchaîne Alexandre Grosjean.

"Quid des chants anti-wallons?"

Plus que cet incident regrettable, puisqu'il a eu lieu en tribune d'honneur, c'est l'attitude générale des supporters genkois massés en T4 qui dérange le Standard. "J'entends que les supporters qui ont été amenés à quitter la tribune d'honneur ont été se plaindre de leur sort auprès de médias flamands. Par contre, on passe une nouvelle fois sous silence le fait que les supporters de Genk se sont à nouveau distingués en scandant, à plusieurs reprises, leur tristement célèbre slogan anti-wallons. Cela ne semble plus choquer personne, c'est visiblement devenu un chant comme un autre et ça, on le déplore fortement", conclut Alexandre Grosjean.