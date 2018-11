L’entraîneur des Liégeois redoutait ce déplacement à Courtrai, quelques jours après l’Europa League.



"Un déplacement à Courtrai n’est jamais facile, surtout que nous revenions d’un long déplacement en Russie; ce n’était pas simple d’enchaîner. Il fallait avoir la bonne mentalité pour prendre les trois points et l’équipe a fait ce qu’il fallait. Heureusement, on a bien commencé la rencontre. Ensuite, on a souffert contre cette bonne équipe et nous prenons peut-être plus que ce que nous méritions mais lors de certaines autres rencontres, nous avons été mal payés."