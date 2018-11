Lorsque les deux entraîneurs partagent un même point de vue, c’est que le scénario de la rencontre ne suscite aucun débat. Claude Makelele n’a nullement cherché de fausse excuse pour expliquer la défaite de ses joueurs, concédant même que son équipe avait signé un "non-match". Le tout, sans sourciller. "J’aurais espéré que nous montrions un autre visage après deux jours de travail mais mes joueurs n’ont pas respecté les consignes tactiques. Nous n’étions pas suffisamment présents sur les deuxièmes ballons et donc, la victoire du Standard est largement méritée."

Il faut dire que l’entraîneur français aurait étonné l’assemblée s’il avait osé prétendre le contraire. "Nous avons fait un match sérieux en possession de balle en prenant bien les positions entre les lignes, ce qui a permis de mettre Eupen en difficultés", confirmait Michel Preud’homme, après avoir remercié "Claude" pour ses compliments. "En perte de balle, nous sommes restés bien organisés en parvenant à bien nous regrouper. Nous n’avons pas fait preuve de naïveté comme cela a pu être le cas précédemment."

Surtout, le technicien liégeois a constaté que les habituels réservistes étaient capables de prendre place dans le onze de base, sans pour autant déforcer l’équipe. "Orlando Sa et Milos Kosanovic n’avaient plus joué depuis un certain temps mais ils ont prouvé qu’ils étaient prêts et ils ont très bien fait leur boulot", poursuivait Michel Preud’homme.

Il serait utile de poursuivre sur cette voie lors des deux prochains matches, car la réception de Séville et le déplacement à Bruges s’annoncent particulièrement chauds et difficiles à gérer. "Nous allons d’abord voir qui peut jouer jeudi et qui peut jouer dimanche et nous ferons des plans à partir de cela. Ce sera la deuxième fois que nous affronterons Bruges après un match européen, ce qui signifie que nous aurons un jour de récupération en moins. Cela nous a bien réussi la dernière fois mais ce sera en déplacement, donc ce sera une autre histoire."

Mpoku : "Le match qu’il fallait avant Séville…"

Auteur d’un doublé et très actif dans la ligne médiane, aux côtés de Lestienne et Carcela, Polo Mpoku saluait le sérieux de l’équipe. "On a fait le match qu’il fallait, on a réussi à marquer au bon moment… C’était la bonne réaction après notre victoire à Courtrai. On a réussi le match idéal avant Séville et les prochains gros rendez-vous qui nous attendent. On a fait les choses sérieusement donc je suis pleinement satisfait."

Cavanda forfait contre Séville, Cimirot blessé

Michel Preud’homme a confirmé que Luis Pedro Cavanda avait très peu de chances d’être suffisamment rétabli pour la réception de Séville, ce jeudi soir. Gojko Cimirot a, de son côté, dû quitter la pelouse à cause d’une nouvelle douleur au mollet. “C’est le même problème qu’à Courtrai mais la douleur avait disparu, ce qui lui avait permis de partir en équipe nationale. Ici, il a reçu un coup au même mollet et il était préférable qu’il sorte”, dit le coach. Il est donc incertain pour le match d’Europa League.