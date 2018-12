Jeudi après-midi, les Liégeois ont pris leurs quartiers à Saint-Trond où ils ont donc eu l’occasion de s’entraîner sur le terrain synthétique du club limbourgeois.

"Cela m’a permis de voir comment mes joueurs réagissaient à cette surface sur laquelle on a coutume de dire que les grands formats ont du mal. Moi, j’ai vu plusieurs grands formats bien se sentir sur ce terrain."

Michel Preud’homme l’avoue, il n’est pas friand de ce genre de surface synthétique.

"Quand j’étais à la Ligue Pro, à chaque fois qu’il y avait un vote, je votais contre le terrain synthétique. Mais il a été décidé d’accepter ces terrains, il faut donc respecter cette décision. Avant, je m’arrachais les cheveux pour essayer de convaincre que ce n’était pas une solution mais, aujourd’hui, je préfère chercher des solutions ponctuelles."

Pour le mentor des Rouches, Saint-Trond ne se résume pas uniquement à son terrain synthétique. "On sait que cette équipe est habituée à cette surface et donc pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. Elle sait comment les mettre en difficultés et il faudra être vigilant. Mais le synthétique seul ne peut expliquer les bons résultats des Trudonnaires qui présentent une équipe bien balancée. Ce sera compliqué pour nous samedi."