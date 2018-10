Michel Preud'homme donne beaucoup de temps de jeu à Emond alors que Sa attend dans l'ombre et qu'Oulare est de retour.

L'entraîneur du Standard a tenu a s'exprimer sur l'état de forme de ses attaquants. Orlando Sa n’est plus le même joueur depuis son retour de Chine. Sa montée au jeu, dimanche dernier, contre Genk l’a encore prouvé car c’est l’une de ses pertes de balle qui a offert un contre décisif aux Limbourgeois. "Il faut continuer à travailler pour qu’il retrouve ses meilleures sensations et il est ouvert à ce principe. Sur le terrain, les chiffres montrent qu’il parcourt des kilomètres, on ne peut donc pas dire que ce soit un fainéant. Malheureusement, il perd le ballon sur le but que nous encaissons mais, sur l’égalisation, il fait une course au premier poteau qui libère l’espace pour Christian Luyindama", explique le coach. "C’est normal qu’un joueur qui ne retrouve pas ses sensations et ne joue pas beaucoup soit ennuyé, mais il est conscient de ne pas être à son meilleur niveau et nous travaillons pour y remédier."

"Je pensais ne pas compter sur Oulare en 2018…"

Une mi-temps face à Mouscron avec la réserve et un but : Obbi Oulare n’a pas manqué son premier retour à la compétition, ce lundi soir. Mais le colosse n’est, pour autant, pas encore prêt à disputer une rencontre avec les professionnels. "Il s’est entraîné normalement ce mardi car il n’avait pas disputé soixante minutes de jeu la veille. J’ai parlé avec lui et il m’a dit n’avoir ressenti aucune douleur", explique Michel Preud’homme. "À un moment, je me suis dit que je ne pourrais pas compter sur lui avant la trêve hivernale car on ne sait jamais comment on se remet d’une telle opération. S’il se sent prêt plus tôt, nous verrons bien ce que nous pourrons faire. Mais il lui faudra du temps de jeu pour qu’il retrouve ses sensations. Cela passera par des matches avec les Espoirs et des charges de plus en plus importantes (60, puis 90 minutes)."