Trois jours après son arrivée, Paul-José Mpoku a été présenté à la presse ce jeudi, en tout début d’après-midi. Hier soir, il n’était pas sur la feuille de match.

Sa Pinto: "Mpoku était une priorité"

Même s’il a accompagné le reste de la délégation en Gaume, Paul-José Mpoku n’a pas eu l’occasion de disputer ses premières minutes, ce qui sera le cas ce samedi, face à Hoffenheim. "Il peut jouer dans l’axe ou comme deuxième attaquant , disait Ricardo Sa Pinto, visiblement ravi par ce deuxième transfert estival. C’était une priorité pour mon équipe même si, maintenant, j’ai peut-être trop d’options différentes sur les flancs. J’avais déjà eu l’occasion de le voir la saison dernière, en Grèce, et il m’avait laissé une bonne impression, notamment lors de notre confrontation. Il a de l’expérience, sait créer un déséquilibre grâce à sa technique et peut être dangereux sur phases arrêtées. Sans oublier que c’est quelqu’un qui a suivi sa formation à Liège et qui connaît donc parfaitement la mentalité du club."

Mpoku: "On doit ramener le Standard là où il doit être"

Le joueur a commencé en expliquant le défi qui l'avait poussé à revenir à Sclessin. "On doit ramener le Standard là où il doit être. C'est un beau défi mais on doit être tous ensemble pour y parvenir. La pression? Elle est naturelle au Standard car le club se doit de jouer le haut de tableau. On doit juste être en PO1." Polo a signé un contrat s'étalant sur cinq saisons. Une durée qui a surpris plusieurs observateurs. "J'ai signé pour ramener le Standard au top et jouer chaque année l'Europa League ou la Ligue des Champions", explique-t-il. "Voilà pourquoi j'ai paraphé un contrat longue durée."

Après son périple qui l'a mené en Italie et en Grèce, Paul-José Mpoku revient avec bien plus d'expérience. "Je suis plus discipliné tactiquement. C'est l'Italie qui m'a appris cela. Je vais jouer comme je sais le faire et donner l'exemple aux jeunes", affirme-t-il.

Pour remonter le club, il faudra effacer la saison maudite qui s'est achevée en mai dernier. "On doit gommer les séquelles de la saison dernière. Il ne faut plus avoir peur d'oser."





