Les joueurs se sont retrouvés, ce mercredi après-midi, sur les terrains d’entraînement de l’académie Robert Louis-Dreyfus.



Sébastien Pocognoli n’a pas été en mesure de participer à cette séance collective, toujours tracassé par ses douleurs aux adducteurs. Le gaucher est donc resté aux soins et ne pourra pas prendre part au prochain match de championnat.

Par contre, Luis Pedro Cavanda, Merveille Bokadi et Paul-José Mpoku ont pu quitter l’infirmerie et se sont entraînés sur terrain… mais en marge du groupe. L’ailier congolais a quand même bon espoir de pouvoir commencer la rencontre à Saint-Trond, ce qui ne serait pas superflu suite aux suspensions de Mehdi Carcela et Moussa Djenepo.