Le Verviétois était dans tous les bons coups lors de la victoire 2-1 face à Genk.

Dimanche dernier, il avait déjà été à deux doigts de planter sa première rose mais le poteau de Colin Coosemans en avait décidé autrement. Cette fois, sa frappe, depuis l’entrée du grand rectangle, n’a laissé aucune chance au portier genkois. Cette réalisation a couronné une prestation pleine du Verviétois, qui s’est donné sans compter. Des efforts qui ont charmé les supporters, au point de lui réserver une véritable ovation au moment de sa sortie du terrain. "Je suis heureux d’avoir pu apporter la victoire à mon équipe. Je me sens bien dans ce rôle juste derrière Orlando Sa. Mais il faut continuer à travailler et ne pas s’emballer" , disait-il à l’issue des débats.

Il a prouvé aux derniers sceptiques qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. Il a percuté, amené la précision de ses services, sa hargne mais aussi son coup de patte sur chaque phase arrêtée. Le public a même scandé son nom juste avant qu’il prenne à sa charge un coup franc bien placé. "Je suis très content pour lui, mais je le suis aussi pour le reste de l’équipe", se contentait d’évoquer Ricardo Sa Pinto, pas spécialement intéressé à l’idée d’individualiser ses compliments.

Le technicien portugais semble, en l’absence d’Ishak Belfodil, avoir trouvé une bonne configuration avec Polo dans l’axe et Edmilson Junior sur le flanc gauche. "Ou qu’il soit sur la pelouse, il nous fait du bien", souriait le premier buteur de la soirée. "Le retour des anciens nous a fait du bien car ils connaissent bien le Standard. Il y a plus de leaders dans le vestiaire. Et Paul-José en fait assurément partie. Tout le monde a le droit de prendre la parole mais lui le fait très souvent. Nous, les jeunes, nous devons les regarder et chercher à les imiter sur le terrain."

Comme à Malines, le Verviétois a régulièrement harangué le public, réclamant un soutien encore plus bruyant. Vendredi, cela a encore poussé le reste de l’équipe. Et lorsqu’il aura retrouvé sa meilleure forme, ce qui ne semble pas encore être totalement le cas, il pourra certainement se vanter d’être l’une des meilleures recrues du mercato estival.