L'entraîneur du Standard sera privé de plusieurs éléments importants pour la venue de Krasnodar, ce jeudi soir (21h). Il va devoir résoudre un sacré puzzle pour mettre en danger une équipe russe très redoutable.





Ce mercredi matin, 25 joueurs ont participé au dernier entraînement organisé à l'Académie Robert Louis-Dreyfus avant la réception de Krasnodar. Paul-José Mpoku (cuisse) n'est pas suffisamment rétabli et ne sera donc pas en mesure de prendre part à cette troisième journée d'Europa League. Moussa Djenepo s'est contenté de courir en compagnie d'un kiné. "Il est quand même monté sur le terrain en fin de séance pour faire quelques mouvements", explique Michel Preud'homme. "Moussa ne s'est pas entraîné lors des trois derniers jours. Il a pris un coup de genou sur la cuisse. Avec l'absence de Mpoku et le fait que Maxime Lestienne ne soit pas encore à 100%, nous pouvons dire que nous rencontrons des problèmes offensifs.Pour ce match, il faudra donc être créatif... alors que nous devrons justement faire la différence sur le plan offensif. Nous allons essayer de faire le moins mauvais choix possible car la solution parfaite, nous ne l'avons pas."





Cela pourrait pousser le staff à changer de système tactique ou à donner du temps de jeu à des jeunes comme Balikwisha pour aligner un onze de base suffisamment compétitif face à une formation russe qui impressionne. "Krasnodar a énormément de qualités. Quand on se rend au Zenit Saint-Pétersbourg et on arrive à coller son adversaire devant son but pendant 45 minutes, c'est qu'on est une équipe du top", souligne Michel Preud'homme.