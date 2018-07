Standard La préparation a été difficile, mais Paul José Mpoku le sait : une bonne saison passe par de bons entraînements

Capitaine avant la pause, Paul José Mpoku revient sur la victoire à Tubize et sur la préparation des Rouches en général. "On travaille beaucoup à l’entraînement" , explique-t-il. "Cette semaine nous avons beaucoup couru encore mais on sait que si on veut être bons sur les trois fronts, il faut passer par là."

L’ailier rouche est également satisfait de cette dernière joute amicale. "On a eu du mal à se mettre dans le bain mais au final nous avons progressé avant de marquer, mais surtout nous avons su garder le zéro derrière ce qui est aussi très important pour l’équipe. Nous devons rester calmes, ce n’est que la préparation. Nous avons un nouveau système, un nouveau coach."

Mais un rôle qui reste le même. "Je reste le même, je dois faire mes matches et surtout être toujours créatif. Mon avis sur la défense à trois testée au Celtic ? C’était la première fois, cela n’a pas marché mais c’est à cela que servent les entraînements. Peut-être que ça marchera lors d’une autre rencontre."