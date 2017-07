Sans surprise, Paul-José Mpoku était ravi d’apposer sa signature au bas d’un contrat de longue durée au Standard, comme il l’a confié à la télévision officielle du club en début de soirée.

"Cela fait plaisir de revenir à la maison mais, cette fois, le contexte et les défis qui m’attendent sont différents. Bruno (Venanzi) a longtemps parlé avec moi en compagnie d’ Oli (Renard) et, au fur et à mesure des discussions, je me suis dit que le projet proposé était intéressant. Mais je ne voulais pas revenir car un président, un directeur sportif et un entraîneur me désiraient. Je voulais, avant tout, que mon cœur me signale cette envie de revenir. Cela a mis un petit peu de temps mais, un jour, j’ai senti cet appel", dit-il. "Je veux ramener ce club à sa meilleure place mais je ne peux le faire tout seul, c’est le travail de tout un club. Je pense que si nous sommes tous ensemble, nous pourrons faire de bonnes choses à l’avenir. Moi, je suis toujours le même, quelqu’un qui aime dribbler et faire le show."





Il connaît déjà bien le coach

Paul-José Mpoku connaît déjà bien Ricardo Sa Pinto. "Je l’ai rencontré à deux reprises. Une première fois au restaurant et une seconde fois quand j’ai affronté son équipe, Atromitos. Nous avions un petit peu parlé du Standard, bien entendu, et c’est vraiment quelqu’un de sympathique", disait-il, dans nos colonnes, le 12 juin dernier. "Je pense que son tempérament plaira aux supporters car il est souvent très chaud sur son banc. Il a une mentalité qui colle parfaitement à celle de son club."