Le médian offensif revient dans son club formateur quelques jours après Sebastien Pocognoli.

Soucieuse de ramener de la qualité mais aussi de la mentalité Standard au sein du vestiaire, la direction liégeoise a finalisé, le mois dernier, le retour de Sébastien Pocognoli. Laissé libre par West Brom, le Liégeois a été convaincu par le projet que lui ont présenté Bruno Venanzi et Olivier Renard.

Toujours dans cette optique de rapatrier des anciens, la direction liégeoise entend en faire de même avec Paul-José Mpoku ! Le médian offensif congolais est toujours resté très proche de Bruno Venanzi. Les deux hommes se voient encore lorsque l’ancien Rouche est en Belgique. Venanzi adore Mpoku et ce dernier le sait. À tel point qu’une rencontre entre les deux hommes aurait déjà eu lieu il y a plusieurs jours. Parti en février 2015 pour Cagliari, Mpoku a pas mal voyagé depuis son départ. Désireux de faire son trou à l’étranger, Polo a ensuite pris la route du Chievo Vérone sous la forme d’un prêt avec option d’achat en juillet 2015. Option, à 3.7 M €, qui a été levée à l’instant même où Mpoku a disputé sa première minute officielle. À l’époque, le Standard avait également négocié un pourcentage de 20 % à la revente du joueur. Ce qui, en cas de retour à Sclessin, pourrait faire diminuer le prix de l’international congolais.

Après une saison de galère au Chievo, Polo Mpoku était prêté l’été dernier au Panathinaikos avec lequel il a retrouvé le Standard et Sclessin en Europa League . Mpoku ne devrait plus demeurer en Grèce et un retour au Chievo est inconcevable pour l’ancien Standardmen qui nous déclarait en octobre dernier : "Le Chievo m’a dégoûté du football."

Ces derniers jours, l’engouement a été conséquent quant à un éventuel retour du médian offensif à Sclessin. Ce dernier, en vacances ces derniers jours, n’y serait pas du tout insensible.

Le Standard a donc sauté sur l’occasion pour tenter de rapatrier celui qui a disputé 118 matchs et inscrit vingt-huit buts sous le maillot rouche . "Un jour, je reviendrai au Standard" , nous confiait-il encore en mars 2016. Ce jour, les décideurs liégeois espèrent bien le voir arriver rapidement et réaliser avec Mpoku ce que Duchâtelet a réussi avec Mehdi Carcela. En août 2013, l’ancien président du Standard décidait de relancer l’international marocain qui décrochait, deux ans plus tard, un transfert à Benfica. Mpoku pourrait dès lors être tenté d’imiter son ami Mehdi.

Un accord a été trouvé samedi entre les trois parties, alors que Mpkou était encore en vacances d'où il est rentré hier. Son retour sera officialisé aujourd'hui par le Standard qui réalise là un gros coup avant, sans doute, l'arrivée du Polonais Dawid Kownacki. Plus que jamais, Bruno Venanzi met les choses en œuvre pour atteindre son objectif.

Kownacki : le dossier évolue bien

La semaine dernière, nous vous révélions l’intérêt du Standard pour le Polonais de 20 ans, Dawid Kownacki. Nous faisions également état de sa présence à Liège pour visiter les installations et prendre le pouls de la direction liégeoise. Aujourd’hui, il semblerait que le dossier soit en très bonne voie. Les négociations sont toujours en cours entre les trois parties et le Standard tiendrait le bon bout. De son côté, l’international espoir polonais a toujours précisé qu’il privilégierait une destination où il serait certain de pouvoir jouer et progresser.

"La prochaine étape dans la carrière de Dawid est vraiment importante et il faut faire le bon choix. La Jupiler League est une bonne destination pour lui. Il peut y progresser, comme Lukasz Teodorczyk l’a fait à Anderlecht" , avait précisé son agent.

Entorse du genou pour Lavalée

Sorti sur blessure contre Wiltz, Dimitri Lavalée a donné de ses nouvelles sur Twitter. "Entorse du genou, les ligaments croisés et le ménisque ne sont pas touchés, c’est ça le plus important." Buteur vendredi face à Wiltz, Emond était à Walhain. Il souffrait d’une fatigue aux adducteurs. Après avoir disputé la 2e mi-temps contre Wiltz, Jonathan Legear était titulaire à Walhain mais le Liégeois a dû céder sa place après 24 minutes. "Ce n’est rien de grave, Jona travaille énormément durant la semaine et il s’est pas mal donné contre Wiltz. Il ne s’agit que d’une fatigue musculaire", a rassuré Sa Pinto.

Plusieurs joueurs changent de numéro de maillots

Comme souvent en début de saison, plusieurs joueurs ont demandé à changer de numéro de maillot. Revenu à Sclessin, Pocognoli a récupéré son numéro fétiche, le 15 porté jusqu’alors par Bope Bokadi. Ce dernier a opté pour le numéro 20. Luchkevych a quant à lui troqué le 77 contre le 23. Arrivé la saison dernière avec le numéro 8, Benito Raman arborera cette saison le numéro 11, celui de Tetteh relégué dans le noyau C. Nouveau venu dans le noyau, Djenepo hérite du numéro 29. Enfin, Déom abandonne l’ancien numéro de Paul-José Mpoku, le 40, pour le 14.

Belfodil "pas en condition pour jouer"

Comme ce fut le cas contre Wiltz, Belfodil était absent samedi à Walhain. "Il n’est pas en condition pour jouer, c’est mieux de ne pas prendre de risque. Le fait qu’il puisse partir ? Tout peut arriver en football. On ne peut rien contrôler jusqu’à ce que le mercato soit fermé. Ce n’est pas bon pour un coach mais c’est ainsi et on doit l’accepter", a précisé Ricardo Sa Pinto. Toujours au rayon des absences, Cissé n’a pas pris part au déplacement à Walhain. Le médian défensif a vu un transfert à Fulham lui passer sous le nez l’hiver dernier et il veut toujours partir, mais Fulham n’aurait plus d’intérêt.