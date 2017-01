Samedi, le Standard a conclu le dossier du latéral droit ukrainien, Valeri Luchkevych (officialisation attendue ce lundi). En marge de ce dossier, le Standard en a ouvert un deuxième fin de semaine dernière, celui menant à Dieumerci Ndongala.

À l’été 2015, le Standard s’était déjà intéressé à l’ailier aujourd’hui âgé de 25 ans. Mais la direction de l’époque avait échoué avec une offre à 400.000 €. Ndongala avait finalement rejoint Gand pour plus d’un million et demi.

Aujourd’hui, Dieumerci Ndongala est clairement en manque de temps de jeu du côté de la Ghelamco Arena et le Standard, lui, se devait de renforcer son flanc droit.

En fin de semaine, les premières entrevues ont donc eu lieu entre les trois parties et les négociations sont actuellement en cours. Selon nos informations, sachant que son avenir est plus que bouché à Gand, Dieumerci Ndongala est plus que flatté par l’intérêt que lui porte le Matricule 16 et souhaite rejoindre le Standard où il a déjà évolué de 15 à 20 ans sans jamais recevoir sa chance en équipe première. Mieux, le club et le joueur seraient proches d’accorder leurs violons.

Malgré l’épisode du transfert raté d’Adrien Trebel à Gand, la relation entre les directions des deux clubs est toujours au beau fixe comme en témoignent ces négociations entamées pour le passage de Dieumerci Ndongala à Sclessin.

La direction gantoise n’a donc gardé aucun grief à l’encontre des décideurs rouches suite à l’affaire Trebel, consciente que c’est finalement le Français qui a préféré opter pour Anderlecht.

À l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’accord entre Gand et le Standard mais le montant du transfert devrait avoisiner le million et demi d’euros.

La volonté du Standard étant clairement d’apporter de la vivacité sur ses flancs, elle a donc logiquement opté pour Ndongala qui aurait déjà pu rejoindre Sclessin un an et demi plus tôt.

La perte, bientôt actée, d’Isaac Mbenza contraignait également le club à se renforcer dans ce secteur.

L’avantage d’un profil comme celui de Dieumerci Ndongala, c’est qu’il est belge et qu’il connaît le club mais aussi et surtout notre compétition. Ndongala, qui revient d’une blessure à la jambe, n’aura donc pas besoin de temps d’adaptation en débarquant en bord de Meuse où il entrerait directement en concurrence avec Matthieu Dossevi qui a effectué son retour sur les terrains dimanche soir à Anderlecht.





Mbenza a fait ses adieux au vestiaire

L’ailier devrait s’engager aujourd’hui à Montpellier, alors que Ryan Mmaee et Ibrahima Cissé sont également sollicités.

Les deux derniers jours du mercato hivernal ne concerneront pas que des arrivées. Plusieurs joueurs du noyau sont convoités mais tous ne s’en iront pas, loin de là.

Isaac Mbenza : l’ailier, monté à un quart d’heure du terme, a fait ses adieux au vestiaire hier soir. Son départ vers Montpellier, qui devrait être officialisé ce lundi, rapportera entre un million et demi et deux millions d’euros à la direction liégeoise. Financièrement, il s’agit d’une belle opération pour un joueur qui n’avait pas une grosse cote de popularité chez les tribunes mais qui était, à juste titre, considéré comme une grande promesse par les décideurs principautaires.

Ibrahima Cissé : comme évoqué la semaine dernière, Fulham n’a pas été plus loin que la proposition de deux millions et demi d’euros. Les Anglais se sont tournés vers un autre joueur et ont donc refermé ce dossier. Plusieurs équipes (dont Crotone) restent attentives à l’évolution de ce dossier mais, à l’heure actuelle, aucune n’est passée à la vitesse supérieure. Aucune offre n’est donc arrivée sur le bureau de la direction.

Ryan Mmaee : le jeune attaquant n’a plus d’avenir en bord de Meuse. Plusieurs formations belges et néerlandaises restent sur les rangs. Une décision devrait tomber lors de la dernière journée de ce mercato.

Renaud Emond : une rumeur évoquait un éventuel retour à Waasland-Beveren mais il n’en est rien. L’attaquant, également suivi à l’étranger, veut absolument réussir son pari liégeois. Il a le sentiment que cette opportunité pourrait se présenter dès cette saison.