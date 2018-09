Le médian offensif souffre du haut de la cuisse et en aura pour plusieurs semaines

Michel Preud'homme vient d'annoncer la mauvaise nouvelle, Maxime Lestienne, qui revenait de six semaines d'indisponibilité suite à une déchirure aux ischios, est de nouveau sur le flanc. "Il s'est occasionné une déchirure sur le haut de la cuisse. Elle est assez sérieuse. C'est regrettable car il revenait bien dans le coup", a précisé Michel Preud'homme. Ce dernier s'est ensuite défendu des critiques qu'ils a relevées dans la presse ces derniers jours. "On nous reproche d'avoir joué avec trois centraux à Séville. Séville qui, ensuite, en a mis 6 à Levante qui a le même budget que le Standard et 3 au Real Madrid. En première période, on a davantage ennuyé Séville que le Real Madrid. Ensuite, on nous reproche d'avoir joué avec deux récupérateurs contre Knokke mais c'est faux comme le prouvent les 18 occasions que nous nous sommes créées et que je vais vous montrer (Mph avait d'ailleurs préparé une vidéo)."

Au rayon des mauvaises nouvelles, on signalera également l'absence de Senna Miangue ainsi que celle d'Arnaud Bodart qui s'est malheureusement cassé la main. Mpoku, Bastien et Pocognoli ont par contre pris part à l'entraînement.