Le club italien souhaite attirer le portier mexicain sous forme d'un prêt payant avec option d'achat.

Guillermo Ochoa vit-il ses dernières heures en tant que gardien du Standard ? C'est possible. Carlo Ancelotti, le coach de Naples, a jeté son dévolu sur le portier des Rouches suite à la blessure de son nouveau gardien, Axel Meret. Le coach italien a été charmé par Ochoa durant la Coupe du Monde puisqu’il était consultant pour une chaîne de télévision mexicaine. L’intérêt date donc de plusieurs semaines mais aucune offre ferme n’était arrivée sur le bureau des dirigeants liégeois. Ces derniers jours, le dossier s’est accéléré puisque les dirigeants napolitains ont bien fait une offre de prêt payant avec option d’achat au Standard. Mais à l’heure actuelle, les deux clubs sont toujours au stade des négociations tant l’offre et la demandent diffèrent.

Autre composante, le Standard, qui jouera mardi soir son match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre l’Ajax, n’entend pas perdre Memo Ochoa pour cette rencontre. Ochoa, à qui il reste un an de contrat plus une année en option, est charmé à l’idée de rejoindre Naples et de disputer la Ligue des Champions puisque le club napolitain est directement qualifié pour la phase de groupes. Notons que si Ochoa joue mardi avec le Standard face à l’Ajax lors du 3e tour préliminaire, il sera encore autorisé à jouer la phase de groupe avec un autre club, en l’occurrence Naples.