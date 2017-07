Cela ne faisait guère de doute, mais le dernier match de la préparation du Standard, samedi après-midi contre Metz (Ligue 1), a confirmé que Memo Ochoa était le nouveau gardien n°1 des Rouches. Sauf revirement de situation, c’est l’international mexicain qui sera entre les perches à Malines dimanche. C’est en effet lui qui a joué contre Metz, dans une équipe qui devrait être celle de la reprise du championnat, alors que Gillet était rétabli après son indisponibilité contre Lens et Quévilly-Rouen.

Ochoa est-il prêt ? A priori oui, vu qu’il sort d’une bonne Coupe des Confédérations avec le Mexique. Mais les trois matches qu’il a disputés en rouche n’ont pas apporté d’indications supplémentaires. Contre Lens (victoire 0-2) et Quévilly-Rouen (victoire 0-2), il avait enregistré deux cleans sheet en n’ayant quasi rien à faire. Et contre Metz, le n°8 n’a pas été contraint à sortir de grands arrêts. Sur le but de Roux, qui répondait à l’ouverture du score de Belfodil, il ne pouvait rien faire. Et les autres tentatives françaises, encore signées Roux, ont trouvé le cadre du Mexicain.

Ce match , contre une opposition plus solide, a aussi apporté la confirmation que le Standard avait encore des réglages à faire. Défensivement, le duo Agbo-Bokadi est convaincant, mais les trois grosses occasions de Roux sont venues suite à des approximations de la défense rouche. Offensivement, le Standard n’a pas su profiter de sa supériorité numérique de 40 minutes. Les seuls dangers sont venus de frappes lointaines signées Marin et Edmilson, montés à la 75e.

Malheureusement pour les enseignements à tirer, la rencontre, marquée par des très nombreuses fautes, a été entachée d’une exclusion en tout début de deuxième mi-temps alors que les deux coaches avaient confirmé les mêmes acteurs. Après un duel avec Orlando Sa, Falette réagissait mal en donnant un coup direct au Portugais. Dans la foulée, le coach messin était lui aussi exclu pour rouspétances.David De Myttenaere





Standard 1 - 1 Metz

Standard : Ochoa; Goreux (86e Fai), Scholz, Laifis (86e Kosanovic), Scholz, Pocognoli; Dossevi (75e Ndongala), Agbo, Bokadi (75e Marin), Mpoku (75e Edmilson Jr); Belfodil (86e Legear), Sa.

FC Metz : Kawashima; Balliu, Bisevac, Falette, Assou-Ekotto; Nguette (72e Philipps), Poblete (72’Hein), Diagne, Mollet (67e Jouffre); Cohade; Roux (62e Niane).

Avertissements : Orlando Sa, Diagne, Balliu

Exclusion : 50e Falette

Les buts : 10e Belfodil (1-0), 15e Roux (1-1)