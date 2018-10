Memo Ochoa est seul sur sa planète depuis quelques semaines. Costaud en Europa League face à Krasnodar, le Mexicain a encore été excellent face au leader limbourgeois. Il a longtemps retardé l’échéance face à l’armada de Philippe Clement et préfère mettre en avant l’équipe plutôt que sa performance individuelle : "J’essaie juste de faire mon boulot, comme les autres. Garder le zéro derrière, c’est surtout offrir à l’équipe une possibilité de mener au score et donc de gagner le match. Moi je suis comme les autres, je donne le maximum."

Durant sa carrière, Ochoa a connu des rencontres difficiles, comme face au Paris Saint-Germain par exemple, et le moins que l’on puisse dire c’est que cette équipe de Genk lui a laissé une bonne impression : "Ils sont très solides, il y a dans cette équipe des joueurs de qualité : Pozuelo, Samatta, Malinoskyi, pour ne citer qu’eux, font partie des meilleurs en Belgique. Collectivement, Genk est en plus dans une bonne période et ils restent sur de très bons résultats, surtout en Europa League. Mais quand on voit notre match ce dimanche, nous sommes proches d’eux."

Il est clair que ce point pris face à l’équipe en forme du moment en Belgique peut faire office de victoire, surtout avec ce but dans les dernières secondes. Mais les Liégeois le savent, ce point, ils le doivent avant tout à leur gardien qui a été à la hauteur de l’événement.

F. H.